Delivery Club скрыл номера клиентов после обвинений в адрес курьеров

Курьер, если ему нужно будет позвонить клиенту, увидеть сгенерированный номер, который будет действовать только на время выполнения заказа.

В сентября в ряде СМИ сообщили, что курьер Delivery Club предлагал 11-летней девочке «подружиться». В сервисе доставки заявили, что это был курьер ресторана, в котором сделали заказ.

Кроме того, в СМИ попала переписка курьера Delivery Club с одной из клиенток: он сказал, что девушка ему «очень понравилась» и спросил, одна ли она дома. Сервис уволил курьера.



