Delivery Club скрыл номера клиентов после обвинений в адрес курьеров
Delivery Club с 6 ноября начал скрывать настоящие номера клиентов в приложении для курьеров. Об этом говорится в сообщении сервиса доставки.
Курьер, если ему нужно будет позвонить клиенту, увидеть сгенерированный номер, который будет действовать только на время выполнения заказа.
В сентября в ряде СМИ сообщили, что курьер Delivery Club предлагал 11-летней девочке «подружиться». В сервисе доставки заявили, что это был курьер ресторана, в котором сделали заказ.
Кроме того, в СМИ попала переписка курьера Delivery Club с одной из клиенток: он сказал, что девушка ему «очень понравилась» и спросил, одна ли она дома. Сервис уволил курьера.
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