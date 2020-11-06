Delivery Club скрыл номера клиентов после обвинений в адрес курьеров

Delivery Club с 6 ноября начал скрывать настоящие номера клиентов в приложении для курьеров. Об этом говорится в сообщении сервиса доставки.

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Курьер, если ему нужно будет позвонить клиенту, увидеть сгенерированный номер, который будет действовать только на время выполнения заказа.

В сентября в ряде СМИ сообщили, что курьер Delivery Club предлагал 11-летней девочке «подружиться». В сервисе доставки заявили, что это был курьер ресторана, в котором сделали заказ.

Кроме того, в СМИ попала переписка курьера Delivery Club с одной из клиенток: он сказал, что девушка ему «очень понравилась» и спросил, одна ли она дома. Сервис уволил курьера.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:Домогательства
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