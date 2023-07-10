Глава IT-интегратора AWG Хачиян: 85% уехавших айтишников уже вернулись в Россию

По его словам, многие айтишники начали сталкиваться за рубежом с налоговой проблемой. Так, их НДФЛ с 13-15% превращался в 30%. Работодатели не готовы компенсировали такие налоги, что стала сильным мотиватором вернуться домой.



Однако на данный момент за рубежом остается порядка 15% IT-специалистов.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что программа так называемой «обратной релокации» для специалистов по информационным технологиям, о которой шла речь с 2022 года, не понадобилась, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

