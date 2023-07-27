Сухой закон ввели в «Пятерочках» Петербурга из-за приостановки лицензии
Все магазины сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге прекратили продажу спиртосодержащих напитков. Как выяснилось, лицензия на продажу алкоголя приостановлена государственными органами из-за случая продажи спиртного несовершеннолетнему, имевшему место ещё три года назад.
Как заверили в пресс-службе управляющей сетью X5 Retail Group, сейчас принимаются все меры по быстрейшему возобновлению лицензий. Как уточнили в компании, штраф по тому случаю был своевременно уплачен ещё в 2020 году.
По сообщению издания «Фонтанка», решение о приостановке действия лицензии вынес комитет Северной столицы по промышленной политике, инновациям и торговле на основании данным, которые поступили из суда. Решение о дальнейшей судьбе разрешения должно принять Росалкогольрегулирование.
Однако там заявили, что соответствующие материалы к ним не поступали, поэтому невозможно принять решение о возобновлении и аннулировании лицензии.
Ранее член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не мешать вино с водкой в вопросе о запрете продажи алкоголя в супермаркетах.
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