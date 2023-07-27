Сухой закон ввели в «Пятерочках» Петербурга из-за приостановки лицензии

Все магазины сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге прекратили продажу спиртосодержащих напитков. Как выяснилось, лицензия на продажу алкоголя приостановлена государственными органами из-за случая продажи спиртного несовершеннолетнему, имевшему место ещё три года назад.

Как заверили в пресс-службе управляющей сетью X5 Retail Group, сейчас принимаются все меры по быстрейшему возобновлению лицензий. Как уточнили в компании, штраф по тому случаю был своевременно уплачен ещё в 2020 году.