Сухой закон ввели в «Пятерочках» Петербурга из-за приостановки лицензии

Все магазины сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге прекратили продажу спиртосодержащих напитков. Как выяснилось, лицензия на продажу алкоголя приостановлена государственными органами из-за случая продажи спиртного несовершеннолетнему, имевшему место ещё три года назад.

Как заверили в пресс-службе управляющей сетью X5 Retail Group, сейчас принимаются все меры по быстрейшему возобновлению лицензий. Как уточнили в компании, штраф по тому случаю был своевременно уплачен ещё в 2020 году.

«Негде продавать!»: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах плохо скажется на вине

По сообщению издания «Фонтанка», решение о приостановке действия лицензии вынес комитет Северной столицы по промышленной политике, инновациям и торговле на основании данным, которые поступили из суда. Решение о дальнейшей судьбе разрешения должно принять Росалкогольрегулирование.

Однако там заявили, что соответствующие материалы к ним не поступали, поэтому невозможно принять решение о возобновлении и аннулировании лицензии.

Ранее член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не мешать вино с водкой в вопросе о запрете продажи алкоголя в супермаркетах.

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ФОТО: РИА Новости
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