Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», скончалась. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее о смерти Репниковой сообщил в своем Twitter депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин. «Судья Репникова, заменившая Алексею Навальному условный срок на реальный скончалась. Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Наталии…», — написал депутат.
Выездное заседание Симоновского суда Москвы, на котором было оглашено решение заменить Навальному условный срок на реальный, состоялось 2 февраля 2021 года.
«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.
По информации из открытых источников, на момент смерти ей было 50 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Глава Общественного штаба: Миллион москвичей уже проголосовали онлайн
- Правительство РФ ввело плату на участке трассы М-1 «Беларусь»
- «Газпром»: цена на газ может побить все рекорды
- ФСБ задержала главарей и участников ячейки террористов-исламистов
- Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
- СМИ: целый арсенал изъяли у подозреваемого в нападении на полицию под Воронежем
- ЦИК назвал число полученных жалоб о якобы принуждении к голосованию
- Неизвестные испортили святой источник Серафима Саровского в Самарской области
- Путин созвонился с президентом Финляндии
- На выборах в Москве поймали енота. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru