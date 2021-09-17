Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», скончалась. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее о смерти Репниковой сообщил в своем Twitter депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин. «Судья Репникова, заменившая Алексею Навальному условный срок на реальный скончалась. Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Наталии…», — написал депутат.