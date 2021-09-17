Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», скончалась. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее о смерти Репниковой сообщил в своем Twitter депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин. «Судья Репникова, заменившая Алексею Навальному условный срок на реальный скончалась. Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Наталии…», — написал депутат.

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Выездное заседание Симоновского суда Москвы, на котором было оглашено решение заменить Навальному условный срок на реальный, состоялось 2 февраля 2021 года.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.

По информации из открытых источников, на момент смерти ей было 50 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудьяАлексей Навальный
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