МЧС: Новые выбросы мазута найдены в районе от мыса Панагия до пляжа в Анапе

Новые единичные выбросы нефтепродуктов обнаружили на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС.

Как отметили в ведомстве, всего в акватории обследовали свыше 5656 квадратных километров, сорбентом обработали 50195 квадратных метров.

«В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены незначительные единичные выбросы нефтепродуктов по берегу от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, с берега вывезли около 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, что по состоянию на 10 января в Черное море вылилось около 4 тысяч тонн нефтепродуктов, однако затем началась новая серия разливов, и назвать объем утечки трудно, пишет «Свободная пресса».

