Судебные приставы взыскали с коррупционеров 913 млн рублей штрафов

По его словам, данная сумма на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что взысканные приставами штрафы за преступления коррупционной направленности были направлены в консолидированный бюджет РФ.

Ранее Аристов заявил, в доход России в рамках судебного решения были переданы акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

