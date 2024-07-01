Судебные приставы взыскали с коррупционеров 913 млн рублей штрафов
Судебные приставы за пять месяцев 2024 года взыскали с коррупционеров более 913 млн рублей штрафов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
По его словам, данная сумма на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Он добавил, что взысканные приставами штрафы за преступления коррупционной направленности были направлены в консолидированный бюджет РФ.
Ранее Аристов заявил, в доход России в рамках судебного решения были переданы акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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