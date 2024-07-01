Судебные приставы взыскали с коррупционеров 913 млн рублей штрафов

Судебные приставы за пять месяцев 2024 года взыскали с коррупционеров более 913 млн рублей штрафов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Судебные приставы передали Минобороны РФ 190 тысяч единиц изъятого имущества

По его словам, данная сумма на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что взысканные приставами штрафы за преступления коррупционной направленности были направлены в консолидированный бюджет РФ.

Ранее Аристов заявил, в доход России в рамках судебного решения были переданы акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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