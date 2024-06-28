Судебные приставы передали Минобороны РФ 190 тысяч единиц изъятого имущества
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества, рассказал директор ФССП, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Его слова приводит ТАСС.
Техника передавалась в Минобороны органами ФССП с января 2023 года. Среди 190,6 тысяч имущества были табачная продукция, строительная и компьютерная техника, автомобили, лодки и древесина.
Аристов подчеркнул, что все это имущество было изъято по решению суда за нарушение правил вождения, охоты и другие преступления.
Ранее Аристов сообщил, что за последние семь лет судебные приставы взыскали в РФ свыше 210 млрд рублей с неплательщиков алиментов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru