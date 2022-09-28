Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено на время военной службы, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Хуснуллин: строители в ДНР и ЛНР могут получить отсрочку от мобилизации

В сообщении говорится, что попавшие под мобилизацию граждане смогут подать соответствующее заявление на призывных пунктах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации россиянам, воспитывающих трех и более детей младше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МобилизацияДолги РоссиянФССП РФСудебные Приставы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры