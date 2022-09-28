Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных
28 сентября 202216:05
Взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено на время военной службы, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
В сообщении говорится, что попавшие под мобилизацию граждане смогут подать соответствующее заявление на призывных пунктах.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации россиянам, воспитывающих трех и более детей младше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru