Судебные приставы опровергли слухи о списании долгов с Заворотнюк

Ранее в сети появилась информация о том, что болеющую Заворотнюк освободили от выплаты долгов по налогам.

По данным сайта, в отношении Заворотнюк было заведено два исполнительных производства осенью прошлого года. Отмечается, что задолженность артистки по налогам составляет около 25 тысяч рублей.

Напомним, в конце августа появилась информация о госпитализации Заворотнюк в связи с серьезным заболеванием. По некоторым данным, актриса в настоящее время находится на лечении в связи с раком головного мозга. Близкие знаменитости в октябре подтвердили, что Анастасия проходит лечение в связи с болезнью.



