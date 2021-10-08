Судебные приставы начали взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов

Всего соцсеть обязана выплатить 8,9 млн рублей в соответствии с тремя исполнительными производствами: на 3,2 млн, на 2,4 млн, на 3,3 млн рублей.

С начала года Twitter получила штрафы на сумму около 60 млн рублей, отмечает RT.

Накануне Таганский суд Москвы признал законным назначение соцсети 5,5 млн рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент.

