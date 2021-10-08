Судебные приставы начали взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ начала процедуру по взысканию с социальной сети Twitter штрафов за отказ от удаления противоправного контента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.
Всего соцсеть обязана выплатить 8,9 млн рублей в соответствии с тремя исполнительными производствами: на 3,2 млн, на 2,4 млн, на 3,3 млн рублей.
С начала года Twitter получила штрафы на сумму около 60 млн рублей, отмечает RT.
Накануне Таганский суд Москвы признал законным назначение соцсети 5,5 млн рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент.
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