Суд признал законными штрафы для Twitter на 5,5 млн руб. за запрещенный контент

Таганский суд Москвы в четверг признал законным назначение Twitter пяти с половиной миллионов рублей штрафов за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом заявила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, пишет «Интерфакс».

Напомним Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения российского законодательства. Чаще всего компании штрафуют за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Так, с начала года сумма общих штрафов, назначенных Twitter, составила около 60 миллионов рублей, Facebook – более 80 миллионов рублей, Telegram – около 40 миллионов.