Суд признал законными штрафы для Twitter на 5,5 млн руб. за запрещенный контент

Таганский суд Москвы в четверг признал законным назначение Twitter пяти с половиной миллионов рублей штрафов за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом заявила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, пишет «Интерфакс».

Напомним Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения российского законодательства. Чаще всего компании штрафуют за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Так, с начала года сумма общих штрафов, назначенных Twitter, составила около 60 миллионов рублей, Facebook – более 80 миллионов рублей, Telegram – около 40 миллионов.

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А ранее стало известно, что Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми соцсетями, попавшими в специальный реестр Роскомнадзора.

В сообщении ведомства отмечается, что реестр создан для контроля соблюдения соцсетями требований российского законодательства, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.

«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее в компании Facebook заявили, что принадлежащий ей Instagram запретит пользоваться соцсетью без указания дня рождения, сообщает телеканал «МИР 24».


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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