Суд зарегистрировал протокол против комика Поперечного за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении блогера и комика Данилы Поперечного (внесен в реестр иноагентов) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию от суда.

Согласно документу, регистрация протокола произошла 31 октября. За данное правонарушение Поперечному грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.