Суд зарегистрировал протокол против комика Поперечного за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении блогера и комика Данилы Поперечного (внесен в реестр иноагентов) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию от суда.

Согласно документу, регистрация протокола произошла 31 октября. За данное правонарушение Поперечному грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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В июне Минюст включил блогера в реестр иностранных агентов.

По данным ведомства, Поперечный выступал против СВО и распространял недостоверную информацию, используя зарубежные информационные площадки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СудВооруженные Силы РФРоссийская Армия

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