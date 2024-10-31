Суд зарегистрировал протокол против комика Поперечного за дискредитацию ВС РФ
Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении блогера и комика Данилы Поперечного (внесен в реестр иноагентов) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию от суда.
Согласно документу, регистрация протокола произошла 31 октября. За данное правонарушение Поперечному грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
В июне Минюст включил блогера в реестр иностранных агентов.
По данным ведомства, Поперечный выступал против СВО и распространял недостоверную информацию, используя зарубежные информационные площадки, передает «Радиоточка НСН».
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