Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России
Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом заявили в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.
«Назначить... административный штраф в размере 30 тыс. рублей», — постановил суд.
По данным учреждения, в январе прошлого года на YouTube-канале Гаврилова был опубликован ролик с признаками, попадающими под указанное административное правонарушение. Комик пояснил, что видео было размещено с юмористической целью, при этом Гаврилов полностью признал вину.
Между тем стало известно, что Мосгорсуд проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию российской армии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru