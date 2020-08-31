Суд зарегистрировал иск из-за отчуждения «Башкирской содой компании» у государства

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к мажоритарному акционеру «Башкирской содовой компании» (БСК) – АО «Башкирская химия», сообщает «Интерфакс». Суд решает, принимать ли иск к производству.

Ранее сообщалось, что иск касается истребования имущества «из чужого незаконного владения», поскольку переход прав на БСК произошёл «помимо воли Российской Федерации».

«Башкирская содовая компания» привлекла к себе внимание при попытке начать работы на горе (шихане) Куштау, которая вызвала активное сопротивление экоактивистов и местных жителей. После столкновений с участием сотрудников правоохранительных органов ситуацию под контроль взял глава Башкирии Радий Башкиров.

Новости о конфликте дошли и до президента России Владимира Путина. Глава государства призвал правительство разобраться в ситуации с разработкой соды на Куштау, а заодно проверить законность сделки, из-за которой в 2013 году доля государства в БСК упала с 62% до 38%