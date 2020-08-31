Суд зарегистрировал иск из-за отчуждения «Башкирской содой компании» у государства
Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к мажоритарному акционеру «Башкирской содовой компании» (БСК) – АО «Башкирская химия», сообщает «Интерфакс». Суд решает, принимать ли иск к производству.
Ранее сообщалось, что иск касается истребования имущества «из чужого незаконного владения», поскольку переход прав на БСК произошёл «помимо воли Российской Федерации».
«Башкирская содовая компания» привлекла к себе внимание при попытке начать работы на горе (шихане) Куштау, которая вызвала активное сопротивление экоактивистов и местных жителей. После столкновений с участием сотрудников правоохранительных органов ситуацию под контроль взял глава Башкирии Радий Башкиров.
Новости о конфликте дошли и до президента России Владимира Путина. Глава государства призвал правительство разобраться в ситуации с разработкой соды на Куштау, а заодно проверить законность сделки, из-за которой в 2013 году доля государства в БСК упала с 62% до 38%
«Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме», - цитирует Путина телеканал «360».
Позже стало известно, что проверкой нарушений при приватизации компании займётся центральный аппарат Следственного комитета, сообщает Ura.ru.
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