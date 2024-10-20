Суд запретил жителю Москвы держать в квартире 20 кошек
Суд в Москве запретил проживающему на Алтуфьевском шоссе мужчине держать в квартире 20 кошек, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Жители дома неоднократно жаловались на условия в одной из квартир. По словам соседей, мужчина содержал животных в маленький комнате без солнечного света.
Как утверждают волонтеры, кошки не получали медицинского ухода и достаточного количества пищи. Хозяин отказывался идти на контакт и не пускал соседей в квартиру.
Животные спасены. Волонтеры ищут им новых хозяев.
Ранее в Великобритании умерла старейшая кошка в мире по кличке Рози, ей было 33 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru