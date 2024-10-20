Суд запретил жителю Москвы держать в квартире 20 кошек

Жители дома неоднократно жаловались на условия в одной из квартир. По словам соседей, мужчина содержал животных в маленький комнате без солнечного света.

Как утверждают волонтеры, кошки не получали медицинского ухода и достаточного количества пищи. Хозяин отказывался идти на контакт и не пускал соседей в квартиру.

Животные спасены. Волонтеры ищут им новых хозяев.

Ранее в Великобритании умерла старейшая кошка в мире по кличке Рози, ей было 33 года, отмечает «Радиоточка НСН».

