Суд запретил блогеру Билу водить машину
Тверской суд Москвы запретил видеоблогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль – прим. НСН) покидать жилье, пользоваться интернетом и водить автомобиль. Такими стали санкции в рамках запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
При этом суд не стал арестовывать блогера, который признал, что в момент массового ДТП с был за рулем машины. Суд отреагировал на ходатайство следствия избрать блогеру меру пресечения в виде ограничения определенных действий.
«Ходатайство следствия удовлетворено», - цитирует собеседника агентство.
Запреты действуют до 1 июня. Так, блогер обязан находиться дома и не покидать жилье с 20:00 до 8:00, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, управлять автомобилем или иными транспортными средствами, а также принимать участие в массовых мероприятиях.
Напомним, в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце блогер-пранкер Эдвард Бил на Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице в коме. На Била уже были выписаны сотни штрафов за превышение скорости. В момент аварии он ехал на автомобиле с подменными номерами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
- В Госдуме Зеленского пожурили за наивность в отношении поддержки НАТО против России
- Суд запретил блогеру Билу водить машину
- Жертва «скопинского маньяка» объяснила причины для предоставления ей госзащиты
- Эрмитаж подтвердил подлинность изделий Фаберже
- В «Яндексе» и Mail.ru Group оправдались за утечку данных через российский софт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru