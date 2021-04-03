Суд запретил блогеру Билу водить машину

При этом суд не стал арестовывать блогера, который признал, что в момент массового ДТП с был за рулем машины. Суд отреагировал на ходатайство следствия избрать блогеру меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

«Ходатайство следствия удовлетворено», - цитирует собеседника агентство.

Запреты действуют до 1 июня. Так, блогер обязан находиться дома и не покидать жилье с 20:00 до 8:00, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, управлять автомобилем или иными транспортными средствами, а также принимать участие в массовых мероприятиях.

Напомним, в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце блогер-пранкер Эдвард Бил на Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице в коме. На Била уже были выписаны сотни штрафов за превышение скорости. В момент аварии он ехал на автомобиле с подменными номерами.