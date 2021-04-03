Пострадавшая в ДТП с блогером Билом женщина находится в коме

«Она находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», - пояснил защитник.

В Тверском суде Москвы готовится заседание по поводу наезда блогера на женщину. Следствие ходатайствует перед судом избрать для Била запрет определенных действий. В настоящее время блогер находится в статусе подозреваемого.

Ранее его допросили в УВД по Центральному административному округу Москвы и задержали на 48 часов, отправив в изолятор временного содержания на Петровке. Бил во время допроса подтвердил, что за рулем автомобиля в момент ДТП был он. Адвокат блогера Сергей Жорин заявил о необходимости проведения ряда экспертиз для установления обстоятельств аварии и её виновника.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В случае признания судом вины блогера Билу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. ДТП устроил известный блогер-пранкер Эдвард Бил (настоящее имя – Эдуард Биль), на которого уже были выписаны сотни штрафов за превышение скорости. В момент аварии он ехал на автомобиле с подменными номерами.

