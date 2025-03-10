Суд заочно приговорил лидера «Кавказского легиона» к 25 годам колонии

Военный суд в России приговорил заочно к 25 годам лишения свободы гражданина Грузии Ладо Гамсахурдию, руководившего вооруженным формированием «Кавказский легион», сообщила Генпрокуратура. По данным ведомства, он признан виновным в организации теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего тяжкие последствия.

Как установил Второй Западный окружной военный суд, в августе и сентябре 2024 года Гамсахурдия, действуя в качестве наемника, незаконно пересек границу и возглавил нападение на территорию Курской области. Участники формирования, по версии следствия, обстреливали российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, административные здания, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, создавая угрозу для мирного населения.