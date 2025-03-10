Суд заочно приговорил лидера «Кавказского легиона» к 25 годам колонии
Военный суд в России приговорил заочно к 25 годам лишения свободы гражданина Грузии Ладо Гамсахурдию, руководившего вооруженным формированием «Кавказский легион», сообщила Генпрокуратура. По данным ведомства, он признан виновным в организации теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего тяжкие последствия.
Как установил Второй Западный окружной военный суд, в августе и сентябре 2024 года Гамсахурдия, действуя в качестве наемника, незаконно пересек границу и возглавил нападение на территорию Курской области. Участники формирования, по версии следствия, обстреливали российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, административные здания, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, создавая угрозу для мирного населения.
Гамсахурдия был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Генпрокуратуре напомнили, что в декабре 2024 года Гамсахурдия уже был заочно осужден по делу о вербовке наёмников и участии в вооруженном конфликте. С учётом ранее назначенного наказания суд назначил ему итоговый срок — 25 лет, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru