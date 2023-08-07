Суд заочно приговорил Глуховского к 8 годам колонии по делу о фейках об армии

Отмечается, что Глуховскому также запретили администрировать сайты на четыре года. При этом обвинение запрашивало для писателя девять лет лишения свободы. На данный момент он находится за границей.

Ранее Дмитрий Глуховский был заочно приговорен к аресту Басманным судом Москвы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для возбуждения дела стал один из постов Глуховского в социальных сетях. Ранее он был объявлен в розыск, сообщает «Радиоточка НСН».

