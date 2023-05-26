На писателя Глуховского подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента

На писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге

Из карточки дела, размещенной на сайте столичного Останкинского суда, следует, что на 15 июня назначено судебное заседание по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

В июне 2022 года МВД объявило Глуховского в розыск. В карточке ведомства говорилось, что он «разыскивается по статье УК». Сам писатель в своём Telegram-канале рассказал, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в соцсетях.

Позже, в октябре прошлого года, Минюст РФ внес Глуховского в реестр иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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