На писателя Глуховского подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента

Из карточки дела, размещенной на сайте столичного Останкинского суда, следует, что на 15 июня назначено судебное заседание по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

В июне 2022 года МВД объявило Глуховского в розыск. В карточке ведомства говорилось, что он «разыскивается по статье УК». Сам писатель в своём Telegram-канале рассказал, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в соцсетях.

Позже, в октябре прошлого года, Минюст РФ внес Глуховского в реестр иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».

