На писателя Глуховского подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента
На писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) подали в суд из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Из карточки дела, размещенной на сайте столичного Останкинского суда, следует, что на 15 июня назначено судебное заседание по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
В июне 2022 года МВД объявило Глуховского в розыск. В карточке ведомства говорилось, что он «разыскивается по статье УК». Сам писатель в своём Telegram-канале рассказал, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в соцсетях.
Позже, в октябре прошлого года, Минюст РФ внес Глуховского в реестр иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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