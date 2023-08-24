Суд заочно приговорил блогера Максима Каца к восьми годам за фейки о ВС РФ

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик о событиях в Буче, опубликованный в апреле 2022 года на видеохостинге YouTube.

Сейчас Кац находится за границей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по делу о распространении ложной информации об армии России, сообщает RT.

