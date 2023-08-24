Суд заочно приговорил блогера Максима Каца к восьми годам за фейки о ВС РФ
24 августа 202311:17
Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ.
Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик о событиях в Буче, опубликованный в апреле 2022 года на видеохостинге YouTube.
Сейчас Кац находится за границей.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по делу о распространении ложной информации об армии России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
- Уголовное дело завели на мигранта, ударившего девушку за короткие шорты
- Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым
- Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total
- Суд заочно приговорил блогера Максима Каца к восьми годам за фейки о ВС РФ
- В БРИКС официально пригласили шесть государств
- ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
- СМИ: Тело Пригожина доставили в Тверское бюро судмедэкспертизы
- Полковник Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации
- Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru