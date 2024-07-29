Суд заочно назначил политологу Галлямову 8 лет за фейки об армии

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан в РФ иноагентом), назначив ему восемь лет в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.

Галлямов обвиняется в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Бывшего адвоката Фейгина заочно приговорили в России к 11 годам колонии за фейки об армии

Адвокат добавил, что вместе с Галлямовым на аналогичный заочно осужден также украинский журналист Александр Преподобный.

В марте 2023 года МВД объявило Галлямова в розыск. До этого Минюст включил его в список иностранных агентов, объяснив это тем, что политолог распространял материалы, подготовленные иностранными агентами. Помимо этого, Галлямов высказывался против специальной военной операции, выступал в качестве эксперта на информационных платформах, предоставленных иностранными организациями, и проживал за пределами России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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