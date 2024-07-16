Бывшего адвоката Фейгина заочно приговорили в России к 11 годам колонии за фейки об армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) к 11 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В сообщении ведомства также говорится, что суд лишил Фейгина «права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года».