Бывшего адвоката Фейгина заочно приговорили в России к 11 годам колонии за фейки об армии
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) к 11 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении ведомства также говорится, что суд лишил Фейгина «права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года».
Кроме того, ему назначен штраф в размере 4,5 миллионов рублей.
В 2018 году Марк Фейгин, адвокат активисток Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко, был лишен адвокатского статуса, а в апреле 2022 года его внесли в список иноагентов. Сейчас Фейгин живет на Украине и ведет YouTube-канал.
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