Суд заочно арестовал иностранных журналистов за незаконное пересечение границы

Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для иностранных журналистов — оператора Симоне Траини и репортера Стефании Баттистини в связи с незаконным пересечением российской границы.. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Суд рассмотрел ходатайство Пограничного управления ФСБ по Курской области в отношении Траини, который был объявлен в международный розыск. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК. Мера пресечения вступает в силу с момента его задержания на территории России или экстрадиции.