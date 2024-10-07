Суд заочно арестовал иностранных журналистов за незаконное пересечение границы
Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для иностранных журналистов — оператора Симоне Траини и репортера Стефании Баттистини в связи с незаконным пересечением российской границы.. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Суд рассмотрел ходатайство Пограничного управления ФСБ по Курской области в отношении Траини, который был объявлен в международный розыск. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК. Мера пресечения вступает в силу с момента его задержания на территории России или экстрадиции.
Такую же меру пресечения судом получил и итальянский репортер Стефания Баттистини.
Пресс-служба уточнила, что оба журналиста пересекли границу с территории Украины с намерением снять репортаж о военных действиях, произошедших 6 августа 2024 года в Суджанском районе Курской области, когда ВСУ использовали танки, артиллерию и другую технику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru