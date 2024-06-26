Суд заочно арестовал бывшую телеведущую Курбангалееву за фейки о ВС России

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалиевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за оправдание терроризма в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ей инкриминируется оправдание терроризма в интернете, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

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С 2007 по 2014 годы Фарида Курбангалеева вела программу на телеканале «Россия 1».

По данным СМИ, с 2018 года она проживает и работает в Праге, где управляет собственным YouTube-каналом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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