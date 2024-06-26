Суд заочно арестовал бывшую телеведущую Курбангалееву за фейки о ВС России

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалиевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за оправдание терроризма в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ей инкриминируется оправдание терроризма в интернете, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.