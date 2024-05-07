Блогера Камикадзе Ди заочно арестовали за фейки о российской армии

Отмечается, что было удовлетворено ходатайство следствия об аресте Иванова, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об армии.

«Суд... избрал... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его задержания или экстрадиции», — рассказали агентству в учреждении.

Ранее блогер стал фигурантом дела о распространении фейков о ВС РФ, его объявили в розыск. Известно, что Иванов покинул страну в 2017 году.

В апреле Мосгорсуд утвердил заочный приговор блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) за фейки о российской армии, фигуранту дали восемь лет колонии, напоминает RT.

