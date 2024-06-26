Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона

Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что бизнесмен, являющийся гражданином Швеции, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Постановление об аресте будет действовать с момента экстрадиции либо задержания мужчины на территории РФ.

Также уточняется, что Эберхардсон,который в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ, объявлен в международный розыск.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил экс-игрока передачи «Что? Где? Когда?» и бывшего члена Адвокатской палаты столицы Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 годам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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