Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова
Столичный Тверской суд заочно арестовал бывшего гендиректора кинокомпании «Ленфильм» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании... меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — постановил суд.
В феврале МВД объявило Щербакова в розыск по уголовной статье, напоминает RT. Как сообщали СМИ, экс-глава киностудии причастен к делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. По данным источников, Щербаков мог уехать в Турцию после задержания за вымогательство пиарщика Антона Сафонова, с которым у бывшего гендиректора были совместные проекты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru