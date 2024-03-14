Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании... меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — постановил суд.

В феврале МВД объявило Щербакова в розыск по уголовной статье, напоминает RT. Как сообщали СМИ, экс-глава киностудии причастен к делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. По данным источников, Щербаков мог уехать в Турцию после задержания за вымогательство пиарщика Антона Сафонова, с которым у бывшего гендиректора были совместные проекты.

