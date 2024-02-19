СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен МВД РФ в розыск по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там заявили, что проводят проверку на предмет «возможной причастности Щербакова к этому преступлению». В каком статусе по делу находится гендиректор киностудии, собеседник агентства не сообщил. Согласно закону, свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.