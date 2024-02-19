СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха
Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен МВД РФ в розыск по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Там заявили, что проводят проверку на предмет «возможной причастности Щербакова к этому преступлению». В каком статусе по делу находится гендиректор киностудии, собеседник агентства не сообщил. Согласно закону, свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.
Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Щербакова, однако не сообщалось, по какой именно уголовной статье.
В пресс-службе «Ленфильма» сообщили, что Щербаков сейчас находится в отпуске. Кинокомпанию он возглавил в сентябре 2020 года.
Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по семь лет тюрьмы.
Фигуранты вину не признали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru