Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу

В частности, апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения, в том числе в отношении других фигурантов дела.

Таким образом, приговор Люберецкий суд Подмосковья вступил в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.

Ранее Фургала приговорили к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

