Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу
15 ноября 202315:24
Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает ТАСС.
В частности, апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения, в том числе в отношении других фигурантов дела.
Таким образом, приговор Люберецкий суд Подмосковья вступил в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.
Ранее Фургала приговорили к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru