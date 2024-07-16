Суд заменил приостановку работы клиники Тимура Хайдарова на штраф

Таким образом, еще накануне 9-й арбитражный апелляционный суд принял решение заменить назначенное наказание в виде приостановки деятельности клиники на 90 суток на штраф в 100 тысяч рублей.

Жена медика Светлана Сильваши в своих соцсетях сообщила, что клиника возобновила работу после суда. Она подчеркнула, что в медучреждении прошли многочисленные проверки.

Замоскворецкий суд 9 июля продлил арест врачам клиники, причастным к смерти пациента. Кроме того, два хирурга клиники были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов, передает «Радиоточка НСН».

