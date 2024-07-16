Суд заменил приостановку работы клиники Тимура Хайдарова на штраф
Апелляционный суд заменил наказание клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastic с приостановления деятельности на штраф. Об этом говорится в карточке дела, размещенной на сайте Арбитражного суда Москвы.
Таким образом, еще накануне 9-й арбитражный апелляционный суд принял решение заменить назначенное наказание в виде приостановки деятельности клиники на 90 суток на штраф в 100 тысяч рублей.
Жена медика Светлана Сильваши в своих соцсетях сообщила, что клиника возобновила работу после суда. Она подчеркнула, что в медучреждении прошли многочисленные проверки.
Замоскворецкий суд 9 июля продлил арест врачам клиники, причастным к смерти пациента. Кроме того, два хирурга клиники были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов, передает «Радиоточка НСН».
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