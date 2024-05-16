Суд в Москве отправил под домашний арест второго врача клиники Хайдарова
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест врача-хирурга Тамерлана Кадзаева, который является вторым фигурантом по делу о смерти пациента клиники IQ Plastique. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что врач останется под домашним арестом до 14 июля 2024 года.
По данным суда, Кадзаев ассистировал хирургу Илье Елагину. Им обоим предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг.
Инцидент со смертью пациента в клинике IQ Plastique произошел в феврале. На следующий день после выписки и проведенной операции 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и снова обратился в эту же клинику. Ему снова провели операцию, но состояние пациента продолжало ухудшаться, его госпитализировали в другую больницу, где мужчина впал в кому и затем скончался, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru