Суд в Москве отправил под домашний арест второго врача клиники Хайдарова

Уточняется, что врач останется под домашним арестом до 14 июля 2024 года.

По данным суда, Кадзаев ассистировал хирургу Илье Елагину. Им обоим предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг.

Инцидент со смертью пациента в клинике IQ Plastique произошел в феврале. На следующий день после выписки и проведенной операции 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и снова обратился в эту же клинику. Ему снова провели операцию, но состояние пациента продолжало ухудшаться, его госпитализировали в другую больницу, где мужчина впал в кому и затем скончался, напоминает «Радиоточка НСН».

