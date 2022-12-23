Суд закрыл дело экс-депутата Новосибирска, который сбил ребенка

Бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова освободили от уголовной ответственности после того, как он сбил мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента по региону.

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Отмечается, что соответствующее решение принял мировой судья в регионе после примирения сторон.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что возбуждение уголовного дела по статье «Оставление в опасности» выглядит как попытка обелить депутата, сбившего ребенка и покинувшего место ДТП. При этом некоторые СМИ сообщали, что экс-депутат Мамонтов выплатил матери ребенка компенсацию в один миллион рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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