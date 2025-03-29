Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу денег с «Пушкинских карт»
Столичный Останкинский суд заблокировал 12 Telegram-каналов, распространявших информацию о выводе средств с «Пушкинских карт». Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующие заявления о признании информации запрещенной к распространению подал прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. В суд поступило три иска с просьбой о блокировке каналов.
Инстанция удовлетворила все заявления, запретив распространять размещенные в указанных Telegram-каналах данные.
Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищениях с использованием «Пушкинской карты» на сумму более 1 миллиона рублей.
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