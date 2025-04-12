Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам в рамках иска газовой компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление поступило в инстанцию еще в ноябре прошого года, однако решение суда вступило в силу только в 2025-м.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», - указали в учреждении.

Сумма долга актрисы не уточняется.

Ранее суд оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату другого административного штрафа в срок.

