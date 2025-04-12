Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам
12 апреля 202505:30
Суд в Москве взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам в рамках иска газовой компании. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление поступило в инстанцию еще в ноябре прошого года, однако решение суда вступило в силу только в 2025-м.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», - указали в учреждении.
Сумма долга актрисы не уточняется.
Ранее суд оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату другого административного штрафа в срок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф
- Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам
- Хоккеист Бэкстрем подарил Александру Овечкину козленка
- Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину
- В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП, пострадали три человека
- Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности
- Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке
- Финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году
- В штате Пенсильвания задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
- МВФ выделил Аргентине $20 млрд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru