Суд взыскал с холдинга «Мираторг» два миллиона по требованию Росприроднадзора

Арбитражный суд Курской области удовлетворил исковое заявление Росприроднадзора и взыскал 2 014 215 рублей 19 копеек с предприятия ЗАО «Свинокомплекс Короча», входящего в группу компаний «Мираторг». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Холдинг «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин

Нарушения экологического законодательства на предприятии выявили в 2020 году. Они были устранены, однако, по мнению Росприроднадзора, расчеты по плате за негативное воздействие на окружающую среду были произведены неправильно.

За 2022 год ЗАО «Свинокомплекс Короча» получил счет на доплату в размере 1 708 120 рублей, однако предприятие проигнорировало требование, в результате чего набежали пени.

Ранее агрохолдинг «Мираторг» сообщил о прекращении работы своего интернет-магазина продуктов с собственной доставкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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