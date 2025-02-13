Суд взыскал с холдинга «Мираторг» два миллиона по требованию Росприроднадзора
Арбитражный суд Курской области удовлетворил исковое заявление Росприроднадзора и взыскал 2 014 215 рублей 19 копеек с предприятия ЗАО «Свинокомплекс Короча», входящего в группу компаний «Мираторг». Об этом сообщила пресс-служба суда.
Нарушения экологического законодательства на предприятии выявили в 2020 году. Они были устранены, однако, по мнению Росприроднадзора, расчеты по плате за негативное воздействие на окружающую среду были произведены неправильно.
За 2022 год ЗАО «Свинокомплекс Короча» получил счет на доплату в размере 1 708 120 рублей, однако предприятие проигнорировало требование, в результате чего набежали пени.
Ранее агрохолдинг «Мираторг» сообщил о прекращении работы своего интернет-магазина продуктов с собственной доставкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей
- ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании
- Песков заявил о начале подготовки к формированию переговорной группы по Украине
- СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
- Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
- Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
- Казань выбрали культурной столицей исламского мира
- Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США
- Четыре человека погибли при взрыве газа в торговом центре на Тайване
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru