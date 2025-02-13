Суд взыскал с холдинга «Мираторг» два миллиона по требованию Росприроднадзора

Нарушения экологического законодательства на предприятии выявили в 2020 году. Они были устранены, однако, по мнению Росприроднадзора, расчеты по плате за негативное воздействие на окружающую среду были произведены неправильно.

За 2022 год ЗАО «Свинокомплекс Короча» получил счет на доплату в размере 1 708 120 рублей, однако предприятие проигнорировало требование, в результате чего набежали пени.

Ранее агрохолдинг «Мираторг» сообщил о прекращении работы своего интернет-магазина продуктов с собственной доставкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

