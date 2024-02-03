Холдинг «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин

Агрохолдинг «Мираторг» сообщил о прекращении работы своего интернет-магазина продуктов с собственной доставкой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Мираторг» сообщил о хакерской атаке на информсистемы холдинга

«Компания в рамках ... бизнес-модели "от поля до прилавка" оптимизирует с точки зрения рентабельности действующие розничные каналы продаж», — отметили в «Мираторге».

Один из ведущих российских производителей мяса напомнил, что в его фирменную розничную сеть входят более 120 магазинов в шести регионах. Кроме того, продукцию «Мираторг» реализуют в торговых сетях партнеров.

Ранее стало известно, что интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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