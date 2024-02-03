Холдинг «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин
Агрохолдинг «Мираторг» сообщил о прекращении работы своего интернет-магазина продуктов с собственной доставкой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.
«Компания в рамках ... бизнес-модели "от поля до прилавка" оптимизирует с точки зрения рентабельности действующие розничные каналы продаж», — отметили в «Мираторге».
Один из ведущих российских производителей мяса напомнил, что в его фирменную розничную сеть входят более 120 магазинов в шести регионах. Кроме того, продукцию «Мираторг» реализуют в торговых сетях партнеров.
Ранее стало известно, что интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил, что спецназ Ирана напрямую угрожает безопасности американцев
- В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 «квадратов»
- Холдинг «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин
- СМИ: Канада может передать Киеву авиационные ракеты CRV7
- Гладков: В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
- Вильфанд предупредил о неоднородной погоде в феврале
- На круизном лайнере в США 139 человек заболели желудочно-кишечной инфекцией
- Эксперты назвали Турцию самой популярной у туристов страной для весенних поездок
- Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос»
- Мурашко сообщил о планах расширить календарь прививок в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru