Холдинг «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин

«Компания в рамках ... бизнес-модели "от поля до прилавка" оптимизирует с точки зрения рентабельности действующие розничные каналы продаж», — отметили в «Мираторге».

Один из ведущих российских производителей мяса напомнил, что в его фирменную розничную сеть входят более 120 магазинов в шести регионах. Кроме того, продукцию «Мираторг» реализуют в торговых сетях партнеров.

Ранее стало известно, что интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

