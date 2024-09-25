Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина более 220 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной налоговой службы против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, постановив взыскать с него 220,4 млрд руб. в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Хотин, наряду с отцом Юрием, ранее считался одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, владея около 40 объектами в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.

Экс-владельца банка «Югра» Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату

В марте 2024 года Алексей Хотин был приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. из банка «Югра».

В мае 2023 года Генпрокуратура взыскала с него еще 192,1 млрд руб. из-за недоплат, связанных с деятельностью компании «Русь-ойл», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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