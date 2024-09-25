Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина более 220 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной налоговой службы против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, постановив взыскать с него 220,4 млрд руб. в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Хотин, наряду с отцом Юрием, ранее считался одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, владея около 40 объектами в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.