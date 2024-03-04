Экс-владельца банка «Югра» Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату

По версии следствия, с 2014 по 2017 год топ-менеджеры банка, которыми руководил Хотин, оформляли подконтрольным юридическим лицам невозвратные кредиты.

Таким образом из банка были выведены 23 млрд рублей. За это суд назначил Хотину девять лет колонии общего режима. Также с него и подельников взыскали 17 млрд рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Хотина более 192 миллиардов рублей в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает RT.

