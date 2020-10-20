Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей
Гагаринский суд Москвы – по иску Генпрокуратуры – взыскал с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе суда. Прокуратура считает, что деньги должны быть обращены в доход государства, поскольку Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра, пишет РИА Новости.
Михаил Абызов находится под стражей с конца марта прошлого года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Кстати, ранее стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, и экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в коррупции, находятся в одной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС.
При этом, адвокаты Фургала и Абызова не дали точного ответа по поводу этих сведений, но и не опровергли их. При этом член ОНК, журналистка Ева Меркачева, основываясь на данных собственного источника, подтвердила, что Фургал сидит с Абызовым.
Напомним, Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля из Хабаровска. Следствие обвиняет экс-чиновника в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и Александра Смольского в период 2004-2005 годов.
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