Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей

Гагаринский суд Москвы – по иску Генпрокуратуры – взыскал с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе суда. Прокуратура считает, что деньги должны быть обращены в доход государства, поскольку Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра, пишет РИА Новости.

Михаил Абызов находится под стражей с конца марта прошлого года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.