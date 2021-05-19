Суд взыскал 340 тыс. рублей с Bellingcat в пользу экс-командира ополчения ДНР
Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-командира ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Безлера в отношении Bellingcat и взыскал с фонда 340 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Безлер в иске требовал взыскать с компании 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Однако по решению суда запрашиваемая сумма была снижена.
Безлер подал иск в связи с его упоминанием в статьях о потерпевшем крушение на Украине в 2014 году рейсе MH-17. Согласно экс-командиру, в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам» была опубликована недостоверная информация, порочащая его честь.
Самолет компании «Малайзийские авиалинии» с рейсом Амстердам - Куала-Лумпур рухнул 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины. Жертвами авиакатастрофы стали почти 300 человек.
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