Суд взыскал 340 тыс. рублей с Bellingcat в пользу экс-командира ополчения ДНР

Отмечается, что Безлер в иске требовал взыскать с компании 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Однако по решению суда запрашиваемая сумма была снижена.

Безлер подал иск в связи с его упоминанием в статьях о потерпевшем крушение на Украине в 2014 году рейсе MH-17. Согласно экс-командиру, в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам» была опубликована недостоверная информация, порочащая его честь.

Самолет компании «Малайзийские авиалинии» с рейсом Амстердам - Куала-Лумпур рухнул 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины. Жертвами авиакатастрофы стали почти 300 человек.



