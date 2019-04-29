Суд вынес приговор отцу полковника Захарченко за «зицпредседательство»

Отец полковника Дмитрия Захарченко приговорен к четырём годам колонии по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство». Такой вердикт вынес Мещанский суд российской столицы, передает RT. Захаренко-старший также обязан будет заплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Решение суда оказалось несколько мягче по сравнению с наказанием, которого требовал прокурор. Он предлагал отправить Виктора Захарченко за решётку на пять лет. Сам же приговорённый не признал свой вины.

Как отмечают «Известия», суд также признал виновным бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина. По данным следствия, Дмитрий Захарченко устроил своего отца на должность советника председателя правления «Московского ипотечного агентства». Однако, получая заработную плату, Захарченко-старший практически не выполнял никаких служебных обязанностей.

Дмитрий Захарченко отвечал в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 миллионов рублей. При обыске в квартирах его родственников нашли наличные средства на гигантскую сумму 8,5 миллиардов рублей. Захарченко так и не смог объяснить происхождение этих денег. Его дело сейчас слушается в Пресненском суде Москвы.

