Суд вынес приговор одному из участников акции на Красной площади
Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток участника несанкционированной акции на Красной площади, которая прошла в среду 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованного Сергея Тельнова.
Накануне четверо молодых людей развернули плакат в поддержку оппозиционера Алексея Навального, параллельно выкрикивая политические лозунги. Акцию прервали сотрудники правоохранительных органов через пару минут после ее начала.
"Тверским судом вынесено решение об административном аресте Сергея Редникова на 10 суток", - цитирует адвоката агентство. Отмечается, что Редникова арестовали за "неповиновение полиции".
На активистов и присутствовавшего при ней журналиста были составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение порядка организации митинга или пикетирования".
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