Горе от «Умного голосования»: Приставы объяснили свой визит в офис Google

Судебные приставы предпринимают усилия, чтобы заставить компанию Google исполнить решение суда об удалении «Умного голосования» из результатов поисковой выдачи. Об этом информирует пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов.

Накануне стало известно о визите группы приставов в московский офис американской транснациональной корпорации. Как пояснили в ФСПП, меры принудительного характера принимаются на основании исполнительного производства, выданного судом в отношении Google, LLC.

3 сентября Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску российского общества с ограниченной ответственностью «Вулинтертрейд» запретил «Яндексу» и Google использовать «Умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых словосочетаний поиска. Ранее эта компания из Дагестана, занимающаяся продажей шерсти, в сжатые сроки запатентовала товарный знак «умное голосование».

«Яндекс» уже исключил ссылку на сайт проекта Алексея Навального и его соратников «Умное голосование» из поисковой выдачи, но намерен обжаловать решение суда. Роскомнадзор 6 сентября объявил о блокировке сайта, объяснив это тем, что ресурс используется для продолжения деятельности запрещённого Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом и экстремистской организацией.

