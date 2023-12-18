Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод»

Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод», еще 51 участник драки отправился под административный арест.

Установлена причастность иностранцев к нападению на полицейских на «Садоводе»

16 декабря полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника. Правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками, отмечает «Радиоточка НСН».

Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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