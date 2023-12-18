Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод»
Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод», еще 51 участник драки отправился под административный арест.
16 декабря полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника. Правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками, отмечает «Радиоточка НСН».
Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru