Суд в США решил пока не рассматривать претензии акционеров ЮКОС к России
Американский суд в Вашингтоне заморозил еще на два года иск акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России. Основанием для приостановки разбирательства стал процесс в суде Гааги, сообщается в постановлении судьи Берил Хауэлл.
Процесс в Вашингтоне возобновят 18 ноября 2022 года или раньше при условии, что в Нидерландах завершат рассматривать российскую кассационную жалобу, уточняет РИА Новости.
Приостановка рассмотрения иска ЮКОСа к России произошла спустя четыре года после первой заморозки разбирательства по требованию представителей РФ.
Напомним, компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum требовуют от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда. Соответствующий иск они подали в американский суд более шести лет назад.
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