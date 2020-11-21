Суд в США решил пока не рассматривать претензии акционеров ЮКОС к России

Американский суд в Вашингтоне заморозил еще на два года иск акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России. Основанием для приостановки разбирательства стал процесс в суде Гааги, сообщается в постановлении судьи Берил Хауэлл.

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Процесс в Вашингтоне возобновят 18 ноября 2022 года или раньше при условии, что в Нидерландах завершат рассматривать российскую кассационную жалобу, уточняет РИА Новости.

Приостановка рассмотрения иска ЮКОСа к России произошла спустя четыре года после первой заморозки разбирательства по требованию представителей РФ.

Напомним, компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum требовуют от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда. Соответствующий иск они подали в американский суд более шести лет назад.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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