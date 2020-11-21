Суд в США решил пока не рассматривать претензии акционеров ЮКОС к России

Процесс в Вашингтоне возобновят 18 ноября 2022 года или раньше при условии, что в Нидерландах завершат рассматривать российскую кассационную жалобу, уточняет РИА Новости.

Приостановка рассмотрения иска ЮКОСа к России произошла спустя четыре года после первой заморозки разбирательства по требованию представителей РФ.

Напомним, компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum требовуют от России возмещения в 50 миллионов долларов в рамках решения Гаагского суда. Соответствующий иск они подали в американский суд более шести лет назад.

