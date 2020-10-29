Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа

Россия в Верховном суде Нидерландов потребовала приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, пишет Газета.ру.

Замминистра юстиции и российский уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин считает, что апелляционный суд не учел многочисленные нарушения экс-акционерами антикоррупционного законодательства. Речь идет о фактах сговора, фиктивных торгов и подкупа с целью завладеть активами.

Рассмотрения этого обращения со стороны РФ намечено на 30 октября.

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда.

Апелляционный суд Гааги сделал фактически политическое заявление, что в ходе банкротства ЮКОСа «власти Российской Федерации стремились не наказывать ЮКОС за налоговые нарушения, а ликвидировать главу компании Михаила Ходорковского как потенциального соперника президента России Владимира Путина и присвоить имущество ЮКОСа».

Напомним, в июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов.

