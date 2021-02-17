Суд в США разрешил россиянке не добиваться возвращения детей в США

Суд округа Адамс штата Иллинойс частично удовлетворил ходатайство гражданки России и США Богданы Осиповой и разрешил ей временно не добиваться возвращения ее детей из РФ в США, пишет ТАСС.

До последующего постановления суда Осипова получит право не выполнять требования по возвращению детей в США. С нее также сняли обязательства о предоставлении в суд доказательств содействия возвращению детей.

По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из США в Россию ребенка от первого брака и годовалую дочь от второго мужа – гражданина Соединенных Штатов. Суд постановил россиянке вернуть двух детей в США, однако она отказалась и позже была приговорена к семи годам лишения свободы.

Россиянку Осипову выпустили из тюрьмы США под залог

Позже защита смогла обжаловать этот приговор в апелляционном суде. Согласно новому постановлению, Осипова не должна отбывать тюремный срок, но должна запросить у властей РФ разрешение на въезд детей в США. Суд в России запретил вывоз детей за границу до достижения ими совершеннолетия.



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ФОТО: facebook.com/RusEmbUSA
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