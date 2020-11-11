Россиянку Осипову выпустили из тюрьмы США под залог

В сообщении дипведомства говорится, что ей еще многое предстоит пережить, находясь в ожидании нового приговора. Он состоится 8 января 2021 года. Дипломаты выразили надежду на справедливость по отношению к россиянке. Кроме того, они будут добиваться ее возвращения на родину.

В 2019 году Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы по делу о похищении и вывозе детей за пределы США и вымогательстве, сообщает телеканал «360». Позже обвинения в вымогательстве были исключены. Срок ее наказания уже истек, но судья Эрик Мелгрен отказался выпустить ее из-под стражи. А на этой неделе апелляционный суд вынес решение о ее немедленном освобождении.

Трое детей Богданы сейчас живут в Калининграде вместе с опекуном — тетей их матери.

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН ранее пояснила, могут ли родственники Осиповой в России, воспитывающие детей Богданы и Брайана Мобли, попасть под действие американских законов.

