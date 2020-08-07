Суд в Саранске арестовал бывшего проректора МГУ Гришина
Суд в Саранске арестовал на два месяца бывшего проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина по обвинению в преднамеренном банкротстве, сообщает ТАСС. Ранее Гришин возглавлял министерство строительства Самарской области.
Его задержали в Москве и доставили в Саранск, где предъявили дополнительное обвинение. По версии следствия, преднамеренное банкротство подконтрольной Гришину компании лишило инвесторов 183-ёх миллионов рублей. Помимо этого, 45-летний доктор экономических наук подозревается в выводе за границу около миллиарда рублей.
Следственный комитет ранее распространил видео обыска в его особняке в подмосковном Красногорске. Там, среди прочего, привлёк портрет хозяина во всю стену в стиле Дона Карлеоне. Алексей Гришин – сын ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина.
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